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Греция поставит Украине советское вооружение в обмен на немецкие БТРы

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Греки так договорились с Германией

Греция поставит Украине советское вооружение в обмен на немецкие БТРы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер.

По словам Шольца, ФРГ поддерживает и страны, которые, например, имеют в распоряжении оружие из запасов времен Варшавского договора.

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"Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с премьером Греции. За это мы предоставим Афинам немецкие бронетранспортеры", - говорит он.

Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.

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В статье: война с Россией
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