Греция поставит Украине советское вооружение в обмен на немецкие БТРы
Греки так договорились с Германией
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Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер.
По словам Шольца, ФРГ поддерживает и страны, которые, например, имеют в распоряжении оружие из запасов времен Варшавского договора.
"Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с премьером Греции. За это мы предоставим Афинам немецкие бронетранспортеры", - говорит он.
Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.
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