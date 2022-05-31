Украинка Людмила Киченок вышла в парный полуфинал Ролан Гаррос
Украинка играет в паре с латвийской теннисисткой украинского происхождения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 31 мая Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного "Ролан Гаррос".
В 1/4 финала украино-латвийский тандем победил представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн.
Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Киченок и Остапенко совершили 4 подачи навылет и допустили 5 двойных ошибок.
Соперницы Людмилы и Елены определятся в матче Каролин Гарсия/Кристина Младенович – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.
Роллан Гаррос. Парный разряд. Четвертьфинал
Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) – Марина Заневская (Бельгия) / Кимберли Циммерман (Бельгия)
6:3, 5:7, 6:2
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