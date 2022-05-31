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№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

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Старик Кабаев будет недоволен

№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В связи с вторжением России в Украину Канада ввела санкции против 22 россиян, приближенных к режиму Путина, и 4 российских компаний.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Санкционный список лиц открывает вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева, она в перечне – на первом месте.

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Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали:

  • "Россельхозбанк";
  • "Инвестторгбанк",
  • управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций
  • управляющая компания Российской венчурной компании.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек.

№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой - изображение 1
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В статье: Владимир Путин война с Россией
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