№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

В связи с вторжением России в Украину Канада ввела санкции против 22 россиян, приближенных к режиму Путина, и 4 российских компаний.

Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Санкционный список лиц открывает вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева, она в перечне – на первом месте.

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Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали:

"Россельхозбанк";

"Инвестторгбанк",

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций

управляющая компания Российской венчурной компании.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек.