№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой
Старик Кабаев будет недоволен
Getty Images/Global Images Ukraine
В связи с вторжением России в Украину Канада ввела санкции против 22 россиян, приближенных к режиму Путина, и 4 российских компаний.
Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
Санкционный список лиц открывает вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева, она в перечне – на первом месте.
Новый список датирован 27 мая. Под санкции попали:
- "Россельхозбанк";
- "Инвестторгбанк",
- управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций
- управляющая компания Российской венчурной компании.
Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек.
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