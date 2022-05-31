Газпром останавливает поставки газа в Данию из-за отказа платить рублями
Как и немецкие поставки Shell
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Российский "Газпром" с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.
Об этом сообщает кремлевское СМИ ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".
В российской компании говорят, что на конец 31 мая, то есть в последний день оплаты по контракту, так и не получили платеж за поставленный в апреле газ от Ørsted. Как сообщалось, оплата газа рублями, как хочет Кремль, может нарушать санкции ЕС против России, поэтому ряд стран отказались от такого шантажа и продлили оплату согласно условиям контракта – в долларах или евро.
Кроме того, "Газпром" остановит поставки газа компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставки в Германию – также из-за отказа платить рублями. Ранее РФ также ввела блокирующие санкции против всей находящейся под контролем правительства Германии Gazprom Germania.
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