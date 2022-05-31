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Газпром останавливает поставки газа в Данию из-за отказа платить рублями

Общие новости
(1 голосов)

Как и немецкие поставки Shell

Газпром останавливает поставки газа в Данию из-за отказа платить рублями

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский "Газпром" с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.

Об этом сообщает кремлевское СМИ ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

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В российской компании говорят, что на конец 31 мая, то есть в последний день оплаты по контракту, так и не получили платеж за поставленный в апреле газ от Ørsted. Как сообщалось, оплата газа рублями, как хочет Кремль, может нарушать санкции ЕС против России, поэтому ряд стран отказались от такого шантажа и продлили оплату согласно условиям контракта – в долларах или евро.

Кроме того, "Газпром" остановит поставки газа компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставки в Германию – также из-за отказа платить рублями. Ранее РФ также ввела блокирующие санкции против всей находящейся под контролем правительства Германии Gazprom Germania.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
31.05.2022 в 22:04
Пусть теперь газ на хлеб мажут
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0
0
cadoki (007)
31.05.2022 в 22:35
А Индия с Китаем зачем?
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+1
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2022 в 21:35
На скільки мені відомо, Данія перша країна Євросоюзу за видобутком нафти та газу.
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