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Россияне авиаударом повредили цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

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Глава Луганской ОВА призывает местных жителей соблюдать все меры предосторожности

Россияне авиаударом повредили цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

facebook.com/sergey.gaidai.loga

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты своим авиаударом повредили цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке.

Гайдай призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Он напомнил, что азотная кислота опасна при вдохе, глотании и попадании на кожу и слизистую. При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговицы и конъюнктивы, что вызывает потерю зрения.

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«Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами», — написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10−30 минут. При попадании на кожу — промыть водой, добавив питьевую соду и мыло. При глотании показано промывание желудка большим количеством воды.

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В статье: война с Россией
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