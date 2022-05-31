ГБР заочно расследует дело по госизмене Азарова в "Харьковских соглашениях"
"Харьковские соглашения" продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет
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Государственное бюро расследований будет проводить досудебное спецрасследование относительно экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, которого подозревают в госизмене. Об этом информирует пресс-центр ГБР.
По данным ведомства, разрешение на проведение досудебного спецрасследования в отношении Азарова было выдано одним из судов Киева.
Бывшего премьер-министра подозревают в совершении госизмены по предварительному сговору группы лиц. Речь идет о подписании так называемых "Харьковских соглашений", которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. Силовики утверждают, что действия Николая Азарова в момент заключения договора осуществлялись в интересах России и в ущерб национальной безопасности Украины.
В ГБР также добавили, что в распоряжении правоохранителей есть оригиналы документов, которые свидетельствуют о неправомерных действиях украинских топ-чиновников по указанию Кремля — Николая Азарова и беглого экс-президента Виктора Януковича
Подводя итог, в ГБР отметили, что процессуальное руководство по делу о госизмене будет осуществлять Офис Генпрокурора.
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