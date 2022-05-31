Московское Динамо в видеоролике указало в качестве места рождения Воронина "Одесса, Россия"

После военного вторжения России на территорию Украины, Андрей Воронин сразу покинул тренерский штаб московского "Динамо". Там он работал ассистентом Сандро Шварца.

По окончании сезона российскую команду покинул и немецкий наставник. Клуб опубликовал видео, которое снял 23-го февраля в честь продления контракта с тренерским штабом. Тогда он было сорвано.

В моменте с Андреем Ворониным четко видна надпись: "Место рождения: Одесса, Россия".