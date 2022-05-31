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Московское Динамо в видеоролике указало в качестве места рождения Воронина "Одесса, Россия"

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Неоправданные имперские амбиции

Московское Динамо в видеоролике указало в качестве места рождения Воронина "Одесса, Россия"

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После военного вторжения России на территорию Украины, Андрей Воронин сразу покинул тренерский штаб московского "Динамо". Там он работал ассистентом Сандро Шварца.

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По окончании сезона российскую команду покинул и немецкий наставник. Клуб опубликовал видео, которое снял 23-го февраля в честь продления контракта с тренерским штабом. Тогда он было сорвано.

В моменте с Андреем Ворониным четко видна надпись: "Место рождения: Одесса, Россия".

Московское Динамо в видеоролике указало в качестве места рождения Воронина "Одесса, Россия" - изображение 1

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва)
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