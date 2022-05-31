Московское Динамо в видеоролике указало в качестве места рождения Воронина "Одесса, Россия"
Неоправданные имперские амбиции
После военного вторжения России на территорию Украины, Андрей Воронин сразу покинул тренерский штаб московского "Динамо". Там он работал ассистентом Сандро Шварца.
Читайте такжеВоронин: Еще два месяца назад я не мог поверить, что россия может таким образом напасть на мою страну
По окончании сезона российскую команду покинул и немецкий наставник. Клуб опубликовал видео, которое снял 23-го февраля в честь продления контракта с тренерским штабом. Тогда он было сорвано.
В моменте с Андреем Ворониным четко видна надпись: "Место рождения: Одесса, Россия".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны
- Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ!
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet