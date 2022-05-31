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Украли даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке свои вещи - ФОТО

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Украли даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке свои вещи - ФОТО

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Украинская беженка в Великобритании Алина Коренюк узнала предметы, которые, по всей видимости, были украдены из ее дома, на одном из недавно опубликованных в сети снимков. Они стояли на русском танке.

Как информирует Цензор.НЕТ, историю украинки рассказало издание BBC.

Отмечается, что на фотографии, сделанной в конце мая, видно, как танк проезжает мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная. По словам женщины, в коробке на фотографии лежит новый бойлер, который планировалось установить до начала войны.

Как пишет издание, Алина с детьми покинули Украину 8 апреля и живут у британской пары в Ноттингемшире. Она утверждает, что фотография с танком была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Сначала ее заметил муж.

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Кроме бойлера, украинка узнала на баке скатерть с дачи, новые постельные принадлежности Disney для ее детей и красное одеяло. Она предположила, что постельное белье использовалось, чтобы накрыть что-нибудь, возможно, телевизор или другое электронное оборудование, все это осталось в доме, когда семья была вынуждена уехать.

Алина отметила, что не удивлена произошедшим.

"Мы ожидали, что все, что не уничтожили, они украдут. Мы предполагали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили", – рассказала она.

Украли даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке свои вещи - ФОТО - изображение 1Украли даже детские простыни, - украинка узнала на российском танке свои вещи - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с Россией
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