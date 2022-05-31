путин издал указ об упрощенной процедуре приобретения украинскими детьми-сиротами гражданства рф: ответ от МИД Украины
Так, как хуйло хочет, не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ на своей странице в фейсбук цитирует заявление МИД Украины в ответ на указ путина (хуйла, - примечание) об упрощенной процедуре приобретения украинскими детьми-сиротами гражданства россии.
"Рассматриваем указ президента рф об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или тех, кто остался без родительской опеки, как попытку кремля легализовать незаконное перемещение на территорию россии украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины. Своим указом владимир путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины", – говорится в сообщении.
"Действия россии грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949-го года, которая предусматривает обязательства государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989-го года. По международному праву, действия россии могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
С начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики принудительно переместили на территорию россии сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей. Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права.
Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности.
Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину", - отмечает МИД Украины.
Добавим, что ранее стало известно о том, какими ресурсами готова жертвовать Украина ради деоккупации своих территорий.
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