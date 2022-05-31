Гайдай: Россияне контролируют большую часть Северодонецка, угрозы окружения наших войск пока нет

Большую часть Северодонецка в Луганской области контролируют российские войска, но риска окружения бойцов ВСУ пока нет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио Свобода во вторник вечером

"Бои уже идут внутри города. Российские войска контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-нибудь будут окружены наши военные… такого не произойдет. Есть возможность маневрировать. Военные спокойно держат оборону на тех позициях, которые занимают сейчас", - сказал Гайдай.

Он также рассказал, что в городе повреждено около 90% всех домов. Из них 60% восстановлению почти не подлежат. Также полностью разрушена критическая инфраструктура, центральной поставки воды, газа или электроэнергии нет.

Эвакуация из города практически невозможна, гуманитарная помощь тоже не завозится.