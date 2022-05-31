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В Улан-Удэ майор российской армии украл ракетное топливо, чтобы отапливать им дом

Общие новости
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Майора оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В Улан-Удэ майор российской армии украл ракетное топливо, чтобы отапливать им дом

фото из свободных источников

Новина українською

В Улан-Удэ гарнизонный военный суд признал майора Дмитрия Маланова виновным в краже ракетного топлива и назначил наказание в виде штрафа.

Об этом сообщается в телеграм-канале Второго окружного военного суда.

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По данным суда, Маланов похитил вверенное ему топливо для ракетных двигателей на сумму около 53 тысячи рублей. Офицер собирался использовать его при отоплении частного дома.

Суд оштрафовал военнослужащего на 100 тысяч рублей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сибирь.Реалии

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