22 убитых россиянина – это тоже что-то. ОТГ Восток огласило суточные данные достижений на фронте
Также уничтожен один БТР
Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в фейсбуке опубликовала суточный отчет по российским потерям на своем участке фронта. Как говорится в сообщении, сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами русских фашистских войск.
В ходе боев уничтожены один БТР и 22 единицы личного состава.
Добавим, что ранее Генштаб объявил общие данные по потере россии в войне с Украиной.
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Источник:ОТГ Схід
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