22 убитых россиянина – это тоже что-то. ОТГ Восток огласило суточные данные достижений на фронте

Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в фейсбуке опубликовала суточный отчет по российским потерям на своем участке фронта. Как говорится в сообщении, сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами русских фашистских войск.

В ходе боев уничтожены один БТР и 22 единицы личного состава.

Добавим, что ранее Генштаб объявил общие данные по потере россии в войне с Украиной.