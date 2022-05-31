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22 убитых россиянина – это тоже что-то. ОТГ Восток огласило суточные данные достижений на фронте

Общие новости
(1 голосов)

Также уничтожен один БТР

22 убитых россиянина – это тоже что-то. ОТГ Восток огласило суточные данные достижений на фронте

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в фейсбуке опубликовала суточный отчет по российским потерям на своем участке фронта. Как говорится в сообщении, сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами русских фашистских войск.

В ходе боев уничтожены один БТР и 22 единицы личного состава.

Добавим, что ранее Генштаб объявил общие данные по потере россии в войне с Украиной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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