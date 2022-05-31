На Херсонщине в ближайшее время не удастся восстановить украинскую мобильную связь
Россияне отключили украинскую мобильную связь в оккупированных регионах Херсонской и Запорожской областей
фото из свободных источников
В ближайшее время в Херсонской области, скорее всего, не удастся восстановить отключенную оккупантами украинскую мобильную и стационарную телефонную связь и интернет.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных".
В службе констатировали, что с 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем
"Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д."
В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны".
В Госспецсвязи не исключили попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым вражескими спецслужбами.
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