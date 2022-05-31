На Херсонщине в ближайшее время не удастся восстановить украинскую мобильную связь

В ближайшее время в Херсонской области, скорее всего, не удастся восстановить отключенную оккупантами украинскую мобильную и стационарную телефонную связь и интернет.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

"К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных".

В службе констатировали, что с 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области .

"Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д."

В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны".

В Госспецсвязи не исключили попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым вражескими спецслужбами.