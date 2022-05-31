Зеленский о восстановлении территориальной целостности: Действовать нужно осторожно. Ценя жизни

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении к народу много времени посвятил шестому пакету санкций. Говорил о том, что новые санкции вскоре будут иметь практический эффект – минус десятки миллиардов евро для страны-агрессорки.

Также Зеленский подробно рассказал о визите в Киев президента Словакии Зузанны Чапутовой.

Также затронул тему ситуации на фронте:

"Ситуация на Донбасском направлении сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово".

Зеленский добавил:

"Наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно. Ценя жизни".

Смотрите полное видеообращение главы государства.