Зеленский о восстановлении территориальной целостности: Действовать нужно осторожно. Ценя жизни
Это позиция главы государства
Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении к народу много времени посвятил шестому пакету санкций. Говорил о том, что новые санкции вскоре будут иметь практический эффект – минус десятки миллиардов евро для страны-агрессорки.
Также Зеленский подробно рассказал о визите в Киев президента Словакии Зузанны Чапутовой.
Также затронул тему ситуации на фронте:
"Ситуация на Донбасском направлении сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния.
На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово".
Зеленский добавил:
"Наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно. Ценя жизни".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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