Данилов: Те люди, которые говорили, что война быстро закончится - говорили опасную вещь
Секретарь СНБО считает, что война с Россией не закончится быстро
Фото: Getty Images
Развязанная Россией полномасштабная война против Украины не завершится быстро. Поскольку для победы нужна консолидация усилий всего нашего государства.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".
"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое надо сделать", - заявил Данилов.
Он отметил, нашей стране сейчас очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей страны.
"До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачи Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим надо жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - резюмировал Данилов.
Популярное сейчас
- Скандальная российская пропагандистка Овсянникова даст в Украине пресс-конференцию
- На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны
- Как экипажи украинских вертушек героически летали к защитникам Мариуполя
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Новости по теме
- 21:31 Украинские Будем разбираться после войны. В РНБО не знают, почему россиянам удалось быстро выйти из Крыма на Херсонщину
- 21:19 Украинские Венгрия призывает Данилова опровергнуть слова про план венграми захватить часть Украины
- 10:12 Украинские Данилов: Венгрия заранее знала о нападении россии на Украину