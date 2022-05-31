Данилов: Те люди, которые говорили, что война быстро закончится - говорили опасную вещь

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины не завершится быстро. Поскольку для победы нужна консолидация усилий всего нашего государства.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое надо сделать", - заявил Данилов.

Он отметил, нашей стране сейчас очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей страны.