Госдеп в ближайшие дни заявит о новой военной помощи Украине

Администрация США в течение "ближайших дней" предпримет все необходимые шаги по оглашению и отправке новых видов вооружений в Украину в рамках масштабного пакета поддержки, принятого Конгрессом и утвержденного президентом США.

Это подтвердил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

"Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии Кремля, и мы сможем (заявить – ред.) больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он не стал уточнять содержание новой помощи, а также конкретные даты принятия и начала поставок в Украину. В то же время, Прайс напомнил, что благодаря двухпартийной поддержке Конгресса США администрация располагает около $40 миллиардов, большая часть из которых "предназначена для оборонной поддержки наших украинских партнеров".

По его словам, с начала масштабной вооруженной агрессии РФ США предоставили Украине около $3,8 миллиарда именно оборонной поддержки, и новый пакет, по его словам, намного увеличивает эти возможности. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что украинцы борются с превосходящими их силами, и у них будет все, что необходимо для эффективной обороны в условиях российской агрессии.

Прайс также прокомментировал последнее заявление президента Байдена о том, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России.

"Мы продолжаем рассматривать (предоставление Украине. – Ред.) целого перечня систем, которые будут иметь потенциал эффективного применения на поле боя нашими украинскими партнерами. Но то, что подчеркнул президент, что мы не будем направлять ракеты большой дальности для их использования вне поля боя в Украине", - отметил Прайс.

Он подчеркнул, что каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей, а именно на усиление способности украинцев оборонять собственную территорию.

Представитель Госдепа также сообщил, что с изменением динамики противостояния в Украине США также изменяют конкретные виды помощи для Украины.