Роллан Гаррос. Надаль в четырех сетах остановил Новака Джоковича

Классическое теннисное противостояние на "Ролан Гаррос" состоялось довольно рано. Новак Джокович, как первая ракетка мира, был посеян под первым номером, а вот 13-кратный победитель этого турнира Рафаэль Надаль – под пятым. Двум монстрам мужского тенниса пришлось соперничать друг с другом уже в четвертьфинале.

В прошлом году Надаль проиграл Джоковичу на этом турнире в полуфинале, поэтому сегодняшнюю встречу начал очень агрессивно. И практически на одном дыхании выиграл первый сет – 6:2. Все хорошо складывалось для испанца и во второй партии, но ведя 3:0 с двумя брейками, у Рафы вдруг случился сбой. А у Джоковича, напротив – взлет. Серб сделал невероятный камбэк, кульминацией которого стал гейм на подаче Рафы продолжительностью более 17-ти минут. Но потом все снова вернулось к началу: Надаль третий сет забрал не менее уверенно, чем первый – 6:2. Джоковичу снова нужно было искать свою игру.

И казалось, что нашел. В четвертом сете серб вел со счетом 5:2, но упустил преимущество из рук – точно Рафа в сете втором. Счет стал 5:5, затем выяснение отношений перенеслось на тай-брейк.

Надаль зарядился энергией и уже не упустил свой шанс не просто разобраться с принципиальным соперником, а еще и сэкономить силы. То есть, не переводить матч в пятую партию: 4:7 на тай-брейке и 3:1 в матче в целом в пользу испанца.

Это очень важная победа для Надаля. В полуфинале он сыграет с немцем Сашей Зверевым.