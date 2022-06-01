Динамо нашло альтернативный вариант проведения еврокубковых матчей
Киевляне сыграют в квалификации ЛЧ
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" рассматривает вариант проведения матчей еврокубков на территории Польши.
Глава польского футбольного союза Цезар Кулеша сообщил, что уже общался с представителями "бело-синих" по поводу этого вопроса.
"Динамо обратилось ко мне с просьбой помочь найти один стадион в Польше, где они могли бы играть отборочные матчи еврокубков", – приводит слова Кулеша Super Express.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" хочет проводить матчи еврокубков в Румынии.
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Комментарии (1)
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vinn (Khmеlnitsky)
01.06.2022 в 08:20
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