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Динамо нашло альтернативный вариант проведения еврокубковых матчей

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(2 голосов)

Киевляне сыграют в квалификации ЛЧ

Динамо нашло альтернативный вариант проведения еврокубковых матчей

Фото: ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" рассматривает вариант проведения матчей еврокубков на территории Польши.

Глава польского футбольного союза Цезар Кулеша сообщил, что уже общался с представителями "бело-синих" по поводу этого вопроса.

"Динамо обратилось ко мне с просьбой помочь найти один стадион в Польше, где они могли бы играть отборочные матчи еврокубков", – приводит слова Кулеша Super Express.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" хочет проводить матчи еврокубков в Румынии.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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vinn (Khmеlnitsky)
01.06.2022 в 08:20
Сурка видно аж трусить від того, як поляки нам допомагають і дають пососать його расеюшке, ось і не хотів там грати. Та вболівальники молодці, що натиснули на цих ватників!
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