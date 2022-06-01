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Президент Украины рассказал, сколько ежедневно в войне с россией погибает украинских солдат

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И сколько получает ранения

Президент Украины рассказал, сколько ежедневно в войне с россией погибает украинских солдат

Newsmax

Новина українською

Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax раскрыл приблизительные цифры смертей и ранений в стане Вооруженных сил Украины в рамках одного дня войны с российской федерацией.

"Мы – оборонительный периметр, сильный защитный периметр. Это не что-то условное. Это не что-то естественное. Это физический барьер, состоящий из наших людей. россия точно не собирается останавливаться на Украине. Другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС – они уже находятся под угрозой".

"Попытка ликвидировать меня со стороны рф? Попытка убить лидера той или иной страны — это, я бы сказал, слабость, политическая неспособность что-либо сделать".

"Самая сложная ситуация сейчас на востоке Украины, юге Донецка и Луганска. Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Герои Украины ВСУ
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Источник:
newsmax.com

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