Президент Украины рассказал, сколько ежедневно в войне с россией погибает украинских солдат

Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax раскрыл приблизительные цифры смертей и ранений в стане Вооруженных сил Украины в рамках одного дня войны с российской федерацией.

"Мы – оборонительный периметр, сильный защитный периметр. Это не что-то условное. Это не что-то естественное. Это физический барьер, состоящий из наших людей. россия точно не собирается останавливаться на Украине. Другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС – они уже находятся под угрозой".

"Попытка ликвидировать меня со стороны рф? Попытка убить лидера той или иной страны — это, я бы сказал, слабость, политическая неспособность что-либо сделать".