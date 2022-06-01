Глава Луганской ОВА: россияне закрепляются в центре Северодонецка, враг активно применяет авиацию

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 1 мая в своем Telegram-канале.

"рашисты закрепляются в центре Северодонецка. Всю область бьют из артиллерии и авиации. орки штурмуют северные, южные и восточные районы Северодонецка, отдельными подразделениями враг достиг успеха, закрепляется в центре города".

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"На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. По Камышевахе и Нырково враг применил штурмовую и армейскую авиацию. За минувшие сутки на Донбассе отбито девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей".