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Глава Луганской ОВА: россияне закрепляются в центре Северодонецка, враг активно применяет авиацию

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Глава Луганской ОВА: россияне закрепляются в центре Северодонецка, враг активно применяет авиацию

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 1 мая в своем Telegram-канале.

"рашисты закрепляются в центре Северодонецка. Всю область бьют из артиллерии и авиации. орки штурмуют северные, южные и восточные районы Северодонецка, отдельными подразделениями враг достиг успеха, закрепляется в центре города".

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"На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. По Камышевахе и Нырково враг применил штурмовую и армейскую авиацию. За минувшие сутки на Донбассе отбито девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей".

"россияне пытаются искать объекты, разрушение которых может вызвать еще большую катастрофу в Луганской области. Так, вчера днем ​​рашисты обстреляли завод "Пролетарий" в Лисичанске, а вечером из авиации ударили по Северодонецкому "Азоту", попав в цистерну с остатками азотной кислоты. Смертельной опасности для населения нет. В области разрушены за сутки около 30 домов, самые большие разрушения в Горном – в частности, некультурные орки обстреляли школу искусств".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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