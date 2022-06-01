Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком

Минобороны рф отчиталось о потере своими войсками очередного высокопоставленного военного. Речь идёт о подполковнике сергее губанове.

Дато и место гибели офицера в Минобороны не раскрывают. Известно, что подполковник лично управлял танком Т-72Б3, где его и "нашли" минометы украинских защитников.