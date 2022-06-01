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Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком

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Ушёл, не попрощавшись

Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Минобороны рф отчиталось о потере своими войсками очередного высокопоставленного военного. Речь идёт о подполковнике сергее губанове.

Дато и место гибели офицера в Минобороны не раскрывают. Известно, что подполковник лично управлял танком Т-72Б3, где его и "нашли" минометы украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону. По информации Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф враг потерял более 1300 танков.

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В статье: война с Россией
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