Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком
Ушёл, не попрощавшись
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Минобороны рф отчиталось о потере своими войсками очередного высокопоставленного военного. Речь идёт о подполковнике сергее губанове.
Дато и место гибели офицера в Минобороны не раскрывают. Известно, что подполковник лично управлял танком Т-72Б3, где его и "нашли" минометы украинских защитников.
Ранее мы сообщали, что ВСУ
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