В Херсонской области в ближайшее время не смогут восстановить мобильную связь

Со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем и полное отключение связи в Херсонской области. Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д.

В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в Интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны.

К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

Это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране. Зато появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской лживой пропаганды. Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде.

Такие действия оккупантов из российской федерации могут быть связаны с беспомощностью российской армии, которая терпит потери и не может сдержать контратакующие действия украинских военных. Они боятся, что сообщения об успехах украинской армии усилит сопротивление и активизируют работу партизан на Херсонщине.

В то же время Госспецсвязь не исключает в дальнейшем попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым враждебными спецслужбами. Такие действия будут грубым нарушением международного законодательства и очередным подтверждением того, что россия действует как государство-террорист, используя технологии для оккупации территорий. Это еще одно подтверждение того, что нужно усилить ограничение доступа россии к любым технологиям. В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов.

Украинцы, используя телефон и Интернет в российских сетях, должны соблюдать максимальные меры безопасности. Для этого нужно ознакомиться с рекомендациями, где описано, как пользоваться связью на временно оккупированных территориях. А также использовать VPN при входе в сеть.