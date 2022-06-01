Еще десять артиллерийских систем. Генштаб сообщил о потерях россиян с начала войны
Еще двести двухсотых добрых русских
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям россиян с начала полномасштабной войны в Украине. За сутки были ликвидированы еще 200 оккупантов, 10 артиллерийских систем, один вертолет и другая техника.
- личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1361 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 3343 (+41) ед.
- артиллерийских систем – 659 (+10) ед.
- РСЗО – 207 (+0) ед.
- средства ПВО – 94 (+1) ед.
- самолетов – 208 (+0) ед.
- вертолетов – 175 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4).
- крылатые ракеты – 120 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) ед.
- специальная техника – 49 (+1).
За сутки враг понес наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях, информирует Генштаб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Украине снова разрешили спорт, Реал нашел на кого потратить 100 млн. Главные новости за 31 мая
- Данилов: Те люди, которые говорили, что война быстро закончится - говорили опасную вещь
- Бойцы 93 ОМБр приземлили на Харьковщине вертолет Ка-52 оккупантов
- Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet