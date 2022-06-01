Еще десять артиллерийских систем. Генштаб сообщил о потерях россиян с начала войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям россиян с начала полномасштабной войны в Украине. За сутки были ликвидированы еще 200 оккупантов, 10 артиллерийских систем, один вертолет и другая техника.

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личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано.

танков ‒ 1361 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 3343 (+41) ед.

артиллерийских систем – 659 (+10) ед.

РСЗО – 207 (+0) ед.

средства ПВО – 94 (+1) ед.

самолетов – 208 (+0) ед.

вертолетов – 175 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4).

крылатые ракеты – 120 (+0).

корабли/катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) ед.

специальная техника – 49 (+1).

За сутки враг понес наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях, информирует Генштаб.