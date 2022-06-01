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Еще десять артиллерийских систем. Генштаб сообщил о потерях россиян с начала войны

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Еще двести двухсотых добрых русских

Еще десять артиллерийских систем. Генштаб сообщил о потерях россиян с начала войны

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям россиян с начала полномасштабной войны в Украине. За сутки были ликвидированы еще 200 оккупантов, 10 артиллерийских систем, один вертолет и другая техника.

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  • личного состава – около 30700 (+200) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1361 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 3343 (+41) ед.
  • артиллерийских систем – 659 (+10) ед.
  • РСЗО – 207 (+0) ед.
  • средства ПВО – 94 (+1) ед.
  • самолетов – 208 (+0) ед.
  • вертолетов – 175 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4).
  • крылатые ракеты – 120 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) ед.
  • специальная техника – 49 (+1).

За сутки враг понес наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях, информирует Генштаб.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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