Выступил с огромным заявлением. Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем
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Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых ранее писали СМИ. Об этом глава Белого дома написал в своей колонке в газете New York Times.
"Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии".
"Мы продолжим сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в отношении российских санкций – самых жестких из когда-либо введенных против крупной экономики".
"Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя российские силы".
"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль россии".
"Мы не стремимся к войне между НАТО и россией. Хотя я не согласен с господином путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться совершить его свержение в москве".
"Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы".
Американский президент хочет, чтобы Украина могла сражаться на поле боя и занимать более сильную позицию за столом переговоров. Президент вновь заявил, что не будет передавать оружие, которое "может поражать цели на территории рф", войны с россией США не ищут.
США пока не видят никаких признаков, свидетельствующих о возможности применения россией в Украине ядерного оружия, несмотря на угрожающие заявления из москвы. Но применение такого оружия будет неприемлемо для всего мира и будет иметь катастрофические последствия для рф.
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