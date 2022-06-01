Выступил с огромным заявлением. Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых ранее писали СМИ. Об этом глава Белого дома написал в своей колонке в газете New York Times.

"Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии".

"Мы продолжим сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в отношении российских санкций – самых жестких из когда-либо введенных против крупной экономики".

"Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя российские силы".

"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль россии".

"Мы не стремимся к войне между НАТО и россией. Хотя я не согласен с господином путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться совершить его свержение в москве".

"Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы".