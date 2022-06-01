Гайдай: россияне контролируют 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал новые данные о ситуации в регионе:

"Гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, гуманитарные штабы имеют запасы продуктов – на определенное время этого может хватить). Победа – это не быстро, но точно и обязательно будет. Не разводим зраду, верим в ВСУ! Мы боремся за каждый населенный пункт Луганщины! Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации! Все будет Украина".