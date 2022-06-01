  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: россияне контролируют 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции
В тренде

Гайдай: россияне контролируют 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции

Общие новости
(3 голосов)

Важная информация

Гайдай: россияне контролируют 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции

Facebook Гайдай

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал новые данные о ситуации в регионе:

"россияне контролируют 70% Северодонецка. Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города. Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена".

Читайте такжеГлава Луганской ОВА: россияне закрепляются в центре Северодонецка, враг активно применяет авиацию

"Гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, гуманитарные штабы имеют запасы продуктов – на определенное время этого может хватить). Победа – это не быстро, но точно и обязательно будет. Не разводим зраду, верим в ВСУ! Мы боремся за каждый населенный пункт Луганщины! Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации! Все будет Украина".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде