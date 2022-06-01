На россии заявили о старте учений ядерных сил
Ракетные войска стратегического назначения - главный компонент стратегических ядерных сил рф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Ивановской области российской федерации стартовали учения ядерных сил. Об этом сообщает DW со ссылкой на российское министерство обороны.
В манёврах участвует Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения, привлечены около тысячи военнослужащих и задействовано более 100 единиц техники.
На маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" совершаются "интенсивные маневренные действия. Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - отмечают в Минобороны.
Согласно Википедии, Ракетные войска стратегического назначения - это главный компонент стратегических ядерных сил рф. Войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических направлениях и составляющих основу военных и военно-экономических потенциалов противника. На основном вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
Ранее мы сообщали, что российский пропагандист Киселев
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