Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть
Бьем по оккупантам из всех пушек
Getty Images / Global Images Ukraine
Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот бан станет частью нового пакета санкций ЕС против россии, как сообщают иностранные издания, в том числе авторитетный портал Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников.
Так, для Москвы закроют крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, что резко ограничит возможности страны-агрессора экспортировать нефть. Как сообщает The Wall Street Journal, запрет на страхование судов серьезно подорвет способность путина продавать свою нефть в Азии.
Скоординированный запрет заставит рф искать страхование на меньших, менее развитых рынках.
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