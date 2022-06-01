Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот бан станет частью нового пакета санкций ЕС против россии, как сообщают иностранные издания, в том числе авторитетный портал Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников.

Так, для Москвы закроют крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, что резко ограничит возможности страны-агрессора экспортировать нефть. Как сообщает The Wall Street Journal, запрет на страхование судов серьезно подорвет способность путина продавать свою нефть в Азии.

Скоординированный запрет заставит рф искать страхование на меньших, менее развитых рынках.