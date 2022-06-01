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Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

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Бьем по оккупантам из всех пушек

Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот бан станет частью нового пакета санкций ЕС против россии, как сообщают иностранные издания, в том числе авторитетный портал Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников.

Так, для Москвы закроют крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, что резко ограничит возможности страны-агрессора экспортировать нефть. Как сообщает The Wall Street Journal, запрет на страхование судов серьезно подорвет способность путина продавать свою нефть в Азии.

Скоординированный запрет заставит рф искать страхование на меньших, менее развитых рынках.

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В статье: война с Россией
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Источник:
wsj.com

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