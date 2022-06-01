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И кучу других плюшек. Шольц заявил, что Германия поставит Украине самую современную систему ПВО

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Что, кресло задрожало?

И кучу других плюшек. Шольц заявил, что Германия поставит Украине самую современную систему ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны. Об этом он объявил в ходе дебатов в немецком парламенте, как сообщает Tagesspiegel.

Во время дебатов лидер главной оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал политику канцлера в отношении Украины. В ответ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия Киеву:

"В ближайшие недели мы поставим в Украину 12 самых современных самоходных гаубиц в мире в тесном сотрудничестве с нидерландцами. Федеральное правительство также недавно решило, что с системой IRIS-T мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть в Германии. Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить целый город от налетов российской авиации ".

Также он добавил, что обучение украинских военных на Panzerhaubitze 2000 завершится через несколько дней. Также немцы поставят Украине современный радар, обнаруживающий вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. Шольц отметил, что Германия будет поставлять реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США, но только с не дотягивающей до рф дальностью.

По информации источника, если система ПВО IRIS-T все-таки будет передана, то она сможет заработать в Украине с ноября. Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С ее помощью можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
tagesspiegel.de

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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
01.06.2022 в 13:02
Дай Боже!
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