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Защитник Динамо выставил на аукцион футболку сборной с автографами игроков

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Футболист решил таким образом помочь ВСУ

Защитник Динамо выставил на аукцион футболку сборной с автографами игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник киевского "Динамо и сборной Украины Александр Сирота организовал благотворительный аукцион для помощи ВСУ.

21-летний украинец разыграет на торгах футболку с автографами игроков национальной команды. Все вырученные средства будут направлены на закупку амуниции и военных аптечек для полка спецпредназначения "Сафари" Национальной полиции Украины, который находится на передовой.

Стартовая цена лота – 5000 гривен. Минимальный шаг – 500 гривен.

Аукцион завершится 3 июня в 22:00.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Сирота
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