Защитник Динамо выставил на аукцион футболку сборной с автографами игроков
Футболист решил таким образом помочь ВСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник киевского "Динамо и сборной Украины Александр Сирота организовал благотворительный аукцион для помощи ВСУ.
21-летний украинец разыграет на торгах футболку с автографами игроков национальной команды. Все вырученные средства будут направлены на закупку амуниции и военных аптечек для полка спецпредназначения "Сафари" Национальной полиции Украины, который находится на передовой.
Стартовая цена лота – 5000 гривен. Минимальный шаг – 500 гривен.
Аукцион завершится 3 июня в 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Динамо нашло альтернативный вариант проведения еврокубковых матчей
- В Украине снова разрешили спорт, Реал нашел на кого потратить 100 млн. Главные новости за 31 мая
- Финалиссима. Италия - Аргентина: Анонс и прогноз матча на 01.06.2022
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet