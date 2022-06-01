Операция "дон гон дон". В Украине уничтожили подполковника из полка имени кадырова

В Украине уничтожен еще один российский подполковник, а именно заместитель командира 4-го батальона полка имени кадырова заур димаев. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

"Операция "дон гон дон" продолжается. К vip-почитателям творчества кобзона присоединился заместитель командира 4-го батальона полка имени кадырова подполковник заур димаев. Он пропустил занятия по топографии, а потому уже вернулся домой".

Отметим, что в 2021 году на россии было опубликовано расследование о полке кадырова, где было заявлено о причастности группировки к внесудебным казням в Чечне. В Интернете еще с начала войны начал ходить мем о том, что чеченцев называют "PR-войсками" – они делают много фотографий и снимают видео о подвигах, которые, на самом деле, являются фейками.