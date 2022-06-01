Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта

Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, ответил на критику его сына от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Sunday World, во время недавней встречи с высокопоставленными ирландскими политиками в Киеве Зеленский сказал, что когда-то был поклонником Макгрегора, но он изменил свое мнение, когда увидел, что дублинец позировал для фото с президентом рф. Цитируют отца Конора британские СМИ.

"Зеленский, веди свою войну и держи имя моего сына как можно дальше от своего еб**ого рта".

Вторая часть заявления Тони – это отсылка на печально известную драку между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году.

Тони также поделился серией фотографий, на которых путин изображен с такими известными личностями, как Боно и президент США Джо Байден, но уже без подписей.

Несколько лет назад Макгрегор опубликовал совместное фото с путиным, сделанное во время финала чемпионата мира-2018, тот Мундиаль прошел в российской федерации. Он подписал снимок так: "Этот человек – один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком знаменательном событии".