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Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта

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(5 голосов)

Ничего себе!

Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, ответил на критику его сына от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Sunday World, во время недавней встречи с высокопоставленными ирландскими политиками в Киеве Зеленский сказал, что когда-то был поклонником Макгрегора, но он изменил свое мнение, когда увидел, что дублинец позировал для фото с президентом рф. Цитируют отца Конора британские СМИ.

"Зеленский, веди свою войну и держи имя моего сына как можно дальше от своего еб**ого рта".

Вторая часть заявления Тони – это отсылка на печально известную драку между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году.

Тони также поделился серией фотографий, на которых путин изображен с такими известными личностями, как Боно и президент США Джо Байден, но уже без подписей.

Несколько лет назад Макгрегор опубликовал совместное фото с путиным, сделанное во время финала чемпионата мира-2018, тот Мундиаль прошел в российской федерации. Он подписал снимок так: "Этот человек – один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком знаменательном событии".

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В статье: война с Россией Конор Макгрегор Владимир Зеленский
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Источник:
sundayworld.com

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Комментарии (5)
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progres (Луцьк)
01.06.2022 в 14:30
Безвідносно до особи, то вона правильно сказало - Зеленському часом треба завалювати свого їб**ого рота.
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+1
-5
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
01.06.2022 в 14:22
Відчувається вплив москаля на психіку цього недоумка. Навіть риторика така сама. А Зеленському порадив би не чіпати якесь гімно у розмовах- не рівень президента.
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+7
-1
avatar
Пришта Литин (Київ)
01.06.2022 в 13:55
Треба просто отримати інструктаж у Моссад, як ліквідувати цього гробаного ссученого холуя путлера.
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+6
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.06.2022 в 13:42
Рот макгрегогши зайнятий вівцейобом , що його відметелив… так шо батько-бухарь хай краще їм опікується :)
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+7
0
avatar
Zaragoza (Днепр)
01.06.2022 в 13:41
Что Конор хуйло,что его отец
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+8
0

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