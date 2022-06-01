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СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА на махинациях с гуманитарной помощью

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И это в военное время…

СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА на махинациях с гуманитарной помощью

СБУ

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По данным Службы безопасности, глава Черновицкой ОВА способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

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Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным. То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Ранее СБУ уже уведомила о подозрении медика. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, и установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
ssu.gov.ua

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