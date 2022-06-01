Владимир Зеленский: Украина не будет нападать на рф американским оружием
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax, что ВСУ не будут использовать дальнобойное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Америки, для нанесения ударов по российской территории.
"Знаю, что некоторые люди в Соединенных Штатах говорят, и люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их оружие для нападения на россию. Послушайте, мы не планируем нападать на рф. Украина не заинтересована в россии и не будет вести войну на ее территории. Нас интересует только наша собственная территория в Украине".
"Война происходит на нашей территории, россияне пришли в нашу страну. Мы хотим разблокировать наши города. Для этого нам нужно вооружение, которое может бить на расстоянии до 100 километров".
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