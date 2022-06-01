Владимир Зеленский: Украина не будет нападать на рф американским оружием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax, что ВСУ не будут использовать дальнобойное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Америки, для нанесения ударов по российской территории.

"Знаю, что некоторые люди в Соединенных Штатах говорят, и люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их оружие для нападения на россию. Послушайте, мы не планируем нападать на рф. Украина не заинтересована в россии и не будет вести войну на ее территории. Нас интересует только наша собственная территория в Украине".