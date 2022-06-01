Под стенами кремля сыграли Ой, у лузі червона калина
Украинизация рф стартовала успешно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В центре Москвы под стенами Кремля неизвестный музыкант исполнил на гармони одну из главных украинских песен современности "Ой, у лузі червона калина".
Интересно, что какого-то отклика у проходивших мимо исполнителя горожан на видео нет. Не исключено, что кто-то из них побоялся подпевать, а кто-то - просто не в курсе.
Напомним, что во время войны славу эта песня получила после того, как её исполнил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в центре столицы. После легендарная группа Pink Floyd
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