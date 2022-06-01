Под стенами кремля сыграли Ой, у лузі червона калина

В центре Москвы под стенами Кремля неизвестный музыкант исполнил на гармони одну из главных украинских песен современности "Ой, у лузі червона калина".

Интересно, что какого-то отклика у проходивших мимо исполнителя горожан на видео нет. Не исключено, что кто-то из них побоялся подпевать, а кто-то - просто не в курсе.