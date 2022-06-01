  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под стенами кремля сыграли Ой, у лузі червона калина
В тренде

Под стенами кремля сыграли Ой, у лузі червона калина

Общие новости
(2 голосов)

Украинизация рф стартовала успешно

Под стенами кремля сыграли Ой, у лузі червона калина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В центре Москвы под стенами Кремля неизвестный музыкант исполнил на гармони одну из главных украинских песен современности "Ой, у лузі червона калина".

Интересно, что какого-то отклика у проходивших мимо исполнителя горожан на видео нет. Не исключено, что кто-то из них побоялся подпевать, а кто-то - просто не в курсе.

Напомним, что во время войны славу эта песня получила после того, как её исполнил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в центре столицы. После легендарная группа Pink Floyd выпустила клип на эту песню, взлетевшую на первые строчки многих хит-парадов.

Читайте такжеСине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ding31
01.06.2022 в 16:43
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде