По результатам опроса в Дії более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием

В "Дії" завершился опрос об отношении к владению украинцами оружием.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым.

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25 мая опрос стартовал в "Дії".

1 июня опрос был завершен со следующими результатами:

- для специальных нужд (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%

- для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%

- против права на владение оружием – 21,82%.

В нем приняли участие 1 726 452 граждан.