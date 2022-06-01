ОБСЕ - о российско-украинской войне: Это – не провал международной организации, а выбор одной страны

Международное сообщество, в том числе в рамках ОБСЕ, предлагало россии разные варианты диалога, однако Россия сделала выбор в пользу насилия и действий вопреки своим обязательствам и нормам международного права.

Об этом в интервью Укринформу заявила генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Шмид.

"Варианты для продолжения диалога были – в том числе через ОБСЕ. Однако россия избрала насилие. Это – не провал какой-то международной организации, а очевидный выбор одной страны действовать вопреки своим обязательствам и нормам международного права. Как следствие, мы сталкиваемся с вызовами, которые еще несколько месяцев назад были немыслимыми. Это – вызов не только для ОБСЕ, но и для более широкой, многосторонней системы отношений", - заявила Шмид, комментируя несостоятельность ОБСЕ предотвратить масштабное вторжение России в Украину.

По словам генерального секретаря ОБСЕ, она была в шоке, получив первые сообщения об открытом военном нападении российской федерации на Украину:

"Как и миллионы людей во всем мире, я была шокирована. Военное нападение россии на Украину абсолютно ужасно. Последствия для народа Украины – тяжелые. И страдания, вызванные этим неспровоцированным насилием, огромны", - отметила Шмид.

Она отметила, что очень много усилий было направлено на поддержку диалога – во главе с США, НАТО, ЕС. Страны-участницы ОБСЕ также предложили отвергнуть все разногласия с целью продвижения всеобъемлющего диалога. А 8 февраля действующий глава ОБСЕ запустил инициативу Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности, которая имела целью способствовать укреплению доверия, прозрачности и сотрудничества.

"У России были варианты. Россия выбрала силу. Итак, сегодня мы переживаем войну, которая казалась немыслимой в Европе в ХХІ веке, с критическими последствиями для Украины, а также для остального региона ОБСЕ и за его пределами", - заявила Шмид.