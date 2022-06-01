В Раде предлагают передать функции контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МО

В Раде зарегистрировали законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ.

Об этом в Facebook сообщила экс-глава Черниговской ОВА Анна Коваленко.

"Почему мы можем никогда не узнать кто разминировал Чонгар? В ВРУ зарегистрирован законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ. Это будет непременно иметь последствия:

- в СБУ находится сейчас несколько тысяч уголовных производств в том числе и по разминированию Чонгара, их передача может повлиять на объективность досудебного расследования;

- Конечно, проводить оперативно – розыскную деятельность ГУР МОУ вряд ли будет в отношении своих руководителей (МОУ и Главкома);

- исчезнет дополнительный источник информации для Президента, потому что ГУР подчиняется одновременно Главкому и Министру обороны;

- дестабилизирует обе структуры;

- фактически сразу оставит без надлежащего контрразведывательного обеспечения наши военные подразделения;

- потребовать дополнительных денег и времени на обучение узкопрофильных специалистов в системе ГУР МОУ;

- нужно будет создать огромное количество подзаконных актов для обеспечения действительного функционирования в правовом поле;

– Это увеличивает коррупционные риски", – пояснила она.

Коваленко объяснила, что в странах НАТО нет единого подхода к этой архитектуре.

"Например, в Польше - это отдельный от оборонного ведомства орган. Другие - делают это в соответствии со своей историей, обычаями и культурой. И если ГУР МОУ хочет самостоятельно обнаруживать у себя "российских шпионов" у них для этого есть подразделение внутренней безопасности. Если украинские парламентарии хотят улучшить работу этого органа - для этого есть другие инструменты. Реформа СБУ важный вопрос, но должна решаться комплексно", - подытожила она.

Напомним, Анна Коваленко была нардепом партии "Слуга народа". С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимала должность заместителя главы Офиса Президента. С апреля по октябрь 2020 была заместителем министра развития общин и территорий Украины, а с октября 2020 по август 2021 - главой Черниговской ОГА.