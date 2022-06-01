В Раде предлагают передать функции контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МО
К слову, о Чонгаре
фото из свободных источников
В Раде зарегистрировали законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ.
Об этом в Facebook сообщила экс-глава Черниговской ОВА Анна Коваленко.
"Почему мы можем никогда не узнать кто разминировал Чонгар? В ВРУ зарегистрирован законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ. Это будет непременно иметь последствия:
- в СБУ находится сейчас несколько тысяч уголовных производств в том числе и по разминированию Чонгара, их передача может повлиять на объективность досудебного расследования;
- Конечно, проводить оперативно – розыскную деятельность ГУР МОУ вряд ли будет в отношении своих руководителей (МОУ и Главкома);
- исчезнет дополнительный источник информации для Президента, потому что ГУР подчиняется одновременно Главкому и Министру обороны;
- дестабилизирует обе структуры;
- фактически сразу оставит без надлежащего контрразведывательного обеспечения наши военные подразделения;
- потребовать дополнительных денег и времени на обучение узкопрофильных специалистов в системе ГУР МОУ;
- нужно будет создать огромное количество подзаконных актов для обеспечения действительного функционирования в правовом поле;
– Это увеличивает коррупционные риски", – пояснила она.
Коваленко объяснила, что в странах НАТО нет единого подхода к этой архитектуре.
"Например, в Польше - это отдельный от оборонного ведомства орган. Другие - делают это в соответствии со своей историей, обычаями и культурой. И если ГУР МОУ хочет самостоятельно обнаруживать у себя "российских шпионов" у них для этого есть подразделение внутренней безопасности. Если украинские парламентарии хотят улучшить работу этого органа - для этого есть другие инструменты. Реформа СБУ важный вопрос, но должна решаться комплексно", - подытожила она.
Напомним, Анна Коваленко была нардепом партии "Слуга народа". С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимала должность заместителя главы Офиса Президента. С апреля по октябрь 2020 была заместителем министра развития общин и территорий Украины, а с октября 2020 по август 2021 - главой Черниговской ОГА.
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