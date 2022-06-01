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Россия готовит судилище над "азовцами" с участием депортированных украинцев

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За судьбу защитников Азовстали очень тревожно

Россия готовит судилище над "азовцами" с участием депортированных украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты планируют "суд" над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Последним аккордом "денацификации" Украины РФ планирует так называемый суд над бойцами "Азова". Главарь "ДНР" Пушилин пообещал, что трибунал над ними будет "международным".

"Л/ДНР" в настоящее время признали только Россия и так же никем не признаны Южная Осетия и Абхазия. Что Пушилин называет "международным трибуналом" не понятно даже самой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз в качестве свидетелей и жертв могут выступать реальные люди.

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"Даже те кого мы знали. Это украинцы, насильственно вывезенные в РФ. На самом деле, российские следователи руководствуются принципом "признание - царица доказательств". Сейчас в распоряжении оккупантов достаточно человеческого материала из Украины для отбора и соответствующей обработки тех, кто будет "свидетельствовать" и "признаваться". Не трудно представить, при каких обстоятельствах эти "свидетельства" будут появляться", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

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В статье: война с Россией
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