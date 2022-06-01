"Пропал с радаров" - "cирийского мясника" Дворникова могли отстранить от командования войсками РФ в Украине
Генерала Дворникова не видели уже две недели
Генерала Александра Дворникова, который с 8 апреля руководит российскими войсками в Украине, могли уже отстранить от командования. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных лиц. Дворникова в последнее время не видели на фронте.
"Последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия", — сообщают журналисты.
При этом уточняется, что после своего назначения генералу удалось наладить более упорядоченный процесс управления армией РФ. В частности, российская авиация начала координировать свои действия с наземными войсками, подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели. Однако в целом "изменить характер российской армии" у него не вышло, считает Фредерик В. Каган, директор проекта "Критические угрозы".
"У российской армии есть некоторые глубокие недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались", — прокомментировал он.
В итоге, военные РФ повторяют в военной кампании на востоке Украины свои же прежние ошибки, которые заставили Россию отказаться от захвата всей страны.
Как пишет издание, российские пилоты пытаются избегать риска, как и в первые недели войны. Они отправляются через границу нанести удары, но затем быстро возвращаются на российскую территорию, боясь оставаться в украинском воздушном пространстве и перекрыть доступ своим противникам. В результате, Россия так и не смогла установить никакого превосходства в воздухе.
"Медленный и поступательный" темп наступления уже истощил войска, а общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%, уточняют журналисты.
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