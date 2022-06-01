"Пропал с радаров" - "cирийского мясника" Дворникова могли отстранить от командования войсками РФ в Украине

Генерала Александра Дворникова, который с 8 апреля руководит российскими войсками в Украине, могли уже отстранить от командования. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных лиц. Дворникова в последнее время не видели на фронте.

"Последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия", — сообщают журналисты.

При этом уточняется, что после своего назначения генералу удалось наладить более упорядоченный процесс управления армией РФ. В частности, российская авиация начала координировать свои действия с наземными войсками, подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели. Однако в целом "изменить характер российской армии" у него не вышло, считает Фредерик В. Каган, директор проекта "Критические угрозы".

Читайте также СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением

"У российской армии есть некоторые глубокие недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались", — прокомментировал он.

В итоге, военные РФ повторяют в военной кампании на востоке Украины свои же прежние ошибки, которые заставили Россию отказаться от захвата всей страны.

Как пишет издание, российские пилоты пытаются избегать риска, как и в первые недели войны. Они отправляются через границу нанести удары, но затем быстро возвращаются на российскую территорию, боясь оставаться в украинском воздушном пространстве и перекрыть доступ своим противникам. В результате, Россия так и не смогла установить никакого превосходства в воздухе.

"Медленный и поступательный" темп наступления уже истощил войска, а общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%, уточняют журналисты.