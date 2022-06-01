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Швейцария запретила Дании передавать Украине бронемашины Piranha III

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Ссылаются на нейтральный статус страны

Швейцария запретила Дании передавать Украине бронемашины Piranha III

википедия

Новина українською

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил швейцарский вещатель SRF.

Правительство Дании хочет передать Украине около 20 единиц своих боевых машин Piranha III в качестве военной помощи.

Власти Дании официально обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам Seco за разрешением – и получили отказ: Seco отклонила запрос несколько дней назад.

Без разрешения Берна помощь Украине невозможна: покупая машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.

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Вето на экспорт бронированных машин напоминает о споре о боеприпасах с Германией. В начале апреля Seco уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, Seco оправдывала свое "нет" в случае с датскими машинами Piranha нейтральностью и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария придерживаться своей позиции, учитывая давление из-за границы. На минувшей неделе вицеканцлер Германии Роберт Габек предупредил, что хочет получить "максимальную поддержку" для Украины.

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В статье: война с Россией
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