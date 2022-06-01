В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники

Главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает советник министра МВД Антона Геращенко.

"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин", - написал он.

Также данную информацию распространило издание "РИА-Мелитополь".

По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.

Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал он в Telegram.