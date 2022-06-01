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В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

В ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин

В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники

Фото: Аргументы и факты

Новина українською

Главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает советник министра МВД Антона Геращенко.

"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин", - написал он.

Также данную информацию распространило издание "РИА-Мелитополь".

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По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.

Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал он в Telegram.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
01.06.2022 в 18:44
Свинюку чепушиліна зачекались моторило та гіві гівняний...
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0
0
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Djon (Україна)
01.06.2022 в 18:39
шкода, що не вдалось вбити цю потвору. ну нічого, скоро і з нього скальп знімуть
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+1
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2022 в 18:02
Доб'ємо.
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+2
0

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