В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники
В ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин
Фото: Аргументы и факты
Главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане Донецкой области.
Об этом сообщает советник министра МВД Антона Геращенко.
"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин", - написал он.
Также данную информацию распространило издание "РИА-Мелитополь".
По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.
Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.
"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал он в Telegram.
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