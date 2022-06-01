Враг нанес ракетный удар по Сумщине
С самолета предварительно было выпущено 6 ракет
Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины Шосткинского района Сумщины.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, предварительно было выпущено 6 ракет.
Данные по поводу разрушений и жертв пока уточняются.
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