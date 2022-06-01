Эрдоган заявил о начале "антитеррористической операции" в двух приграничных районах Сирии
Турки снова будут зачищать курдов
фото из свободных источников
Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Сирии с целью формирования "зоны безопасности" глубиной 30 километров. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Анадолу.
"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", – заявил Эрдоган.
Он добавил, что после этого последуют и новые фазы по зачистке других приграничных районов с Турцией.
"Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?", – добавил президент.
Ранее Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ. В Анкаре заявляют, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).
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