В Киеве разоблачили владельцев известной сети ресторанов, которые выводили деньги в РФ

Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Национальная полиция.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - говорится в заявлении прокуратуры.

Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным источника УП, речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.

Они изъяли документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.