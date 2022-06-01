В Киеве разоблачили владельцев известной сети ресторанов, которые выводили деньги в РФ
СМИ говорят, что речь идет о российской сети Tarantino family
tarantino.kiev.ua
Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию.
Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Национальная полиция.
"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - говорится в заявлении прокуратуры.
Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным источника УП, речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.
Они изъяли документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.
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