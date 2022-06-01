"Та вообще пох*й. Сравняли село с землей из всех орудий" - перехват СБУ о методах войны россиян
Очередное доказательство военных преступлений российской армии
t.me/suspilnezaporizhzhya
Российские войска равняют с землей города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.
Об этом свидетельствует новый перехват разговоров оккупантов от СБУ.
"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, - отвечают наши.
Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", - рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.
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