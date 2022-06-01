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"Та вообще пох*й. Сравняли село с землей из всех орудий" - перехват СБУ о методах войны россиян

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Очередное доказательство военных преступлений российской армии

"Та вообще пох*й. Сравняли село с землей из всех орудий" - перехват СБУ о методах войны россиян

t.me/suspilnezaporizhzhya

Новина українською

Российские войска равняют с землей города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров оккупантов от СБУ.

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"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, - отвечают наши.

Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", - рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

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В статье: война с Россией
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