"Та вообще пох*й. Сравняли село с землей из всех орудий" - перехват СБУ о методах войны россиян

Российские войска равняют с землей города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров оккупантов от СБУ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, - отвечают наши.

Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", - рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.