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Самому младшему было 23 дня - Венедиктова назвала возраст самых младших жертв российской агрессии

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Всего в результате российской агрессии уже погибли 243 ребенка.

Самому младшему было 23 дня - Венедиктова назвала возраст самых младших жертв российской агрессии

Новина українською

Самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца. Всего в результате российской агрессии уже погибли 243 ребенка.

Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. 243 ребенка уже никогда не осуществят своих мечтаний, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах. Страшно подумать, что это далеко не все малыши, которые пострадали от армии РФ"', - написала Венедиктова.

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Она также напомнила и о принудительной депортации, которые устраивают российские военные, разлучая детей с матерями.

"Матерей отправляют на Сахалин, а детей - в другие города. Это точно 21 век?... Сейчас мы расследуем 1042 уголовных производства относительно военных преступлений против детей и уничтожения образовательной инфраструктуры. 11 российским военным, из-за действий которых пострадали дети - уже сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.

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В статье: война с Россией Ирина Венедиктова
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