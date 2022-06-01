Самому младшему было 23 дня - Венедиктова назвала возраст самых младших жертв российской агрессии
Всего в результате российской агрессии уже погибли 243 ребенка.
Самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца. Всего в результате российской агрессии уже погибли 243 ребенка.
Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. 243 ребенка уже никогда не осуществят своих мечтаний, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах. Страшно подумать, что это далеко не все малыши, которые пострадали от армии РФ"', - написала Венедиктова.
Она также напомнила и о принудительной депортации, которые устраивают российские военные, разлучая детей с матерями.
"Матерей отправляют на Сахалин, а детей - в другие города. Это точно 21 век?... Сейчас мы расследуем 1042 уголовных производства относительно военных преступлений против детей и уничтожения образовательной инфраструктуры. 11 российским военным, из-за действий которых пострадали дети - уже сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.
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