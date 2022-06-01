Минск-2, Медведчук и "торговля на крови" - Подоляк рассказал, почему Порошенко виноват в нынешней войне
Война нынешнего президента против бывшего продолжается
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что одной из причин начала полномасштабного вторжения России в Украину стало продолжение определенных торговых отношений с сепаратистами ОРДЛО, в частности, закупка угля с оккупированных территорий Донбасса, который сейчас расследуется как "угольное дело" Петра Порошенко.
Подоляк заявил, что обнародование показаний бизнесмена и бывшего народного депутата партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука по отношению к пятому президенту Петру Порошенко было правильным и своевременным.
"Возник вопрос – нужно ли это обнародовать? Безусловно, надо. Потому что одна из причин этой войны – в решениях политического руководства Украины 2015-2016 годов. Это попытка сыграть на две стороны, усидеть на двух стульях, обмануть собственную страну, в то же время торгуя с Россией… В то время как Медведчук все напрямую регулировал", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Подоляк добавил, что "хотел бы, чтобы хотя бы один раз в Украине довели до конца уголовное дело, в рамках которого должны быть названы элементы войны, его причины, в том числе персональные – почему она началась в 2014 году".
Еще одной из причин полномасштабной войны советник главы ОП называет подписание Порошенко Минских договоренностей, которые, по его мнению, были "попыткой легализовать самопровозглашенные республики в Донецкой и Луганской областях".
"Да, это попытка "Минска-2" – легализовать их. При этом "Минск-2" был написан в том количестве и последовательности пунктов, которые были неприемлемы для Украины в исполнении. Человек, когда это подписывал, (интересно, что официальные украинские должностные лица минские соглашения не подписывали. Со стороны Украины под документом стоит подпись экс-президента Леонида Кучмы, за которым юридически никаких полномочий на подписание документов от имени государства на тот момент закреплено не было, - ред. ) заранее знал, что это направление будет конфликтным. Нельзя будет реализовать все пункты "Минска". Но человек это сделал", – сказал Подоляк.
Еще одной из причин войны он назвал "формирование в Украине гигантского пророссийского конгломерата под названием Медведчук".
"Он не просто какой-нибудь коррупционный менеджер. Через него продолжительное время в Украину заходили ресурсы формирования пророссийских позиций. Причем не просто в рамках пророссийской конкуренции, а с тех позиций, что Украина должна стать на колени перед Россией, признать ее право аннексировать Крым, убивать людей на Донбассе, заходить в Украину в любой момент, формировать свое марионеточное правительство", - добавил Подоляк.
По его словам, действующая власть хочет "получить ответ на вопрос: как получилось, что Медведчук стал энергетическим и медийным олигархом, еще и политическим лидером".
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