В том числе и РСЗО. США официально подтвердили новый пакет поставок для Украины

Соединенные Штаты Америки официально анонсировали новый пакет безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня утром президент Байден анонсировал большой новый пакет безопасности, чтобы вооружить Украину дополнительными способностями и передовым оружием - именно тем, что украинцы сейчас нуждаются, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает в себя более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле бою с более дальних расстояний", - сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.

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Из информации, ранее попавшей в СМИ из-за источников в администрации, известно, что речь идет о пакете в размере 700 млн долларов , включающем в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям в пределах России.

Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.