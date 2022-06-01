Враг продолжает штурмовать Северодонецк и Камышеваху - сводка Генштаба за 1 июня
Ситуация на фронтах по состоянию на вечер 1 июня
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 1 июня.
На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.
На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск.
На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Довгенького и Дибровного, понес потери и отошел.
На Донецком направлении противник наносил авиационных ударов силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.
На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.
На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.
На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей.
Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.
На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. Военнослужащие российской федерации грабят мирных жителей. В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода.
Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
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