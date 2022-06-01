  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против патриарха Кирилла
В тренде

Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против патриарха Кирилла

Общие новости
(1 голосов)

Орбан продолжает вести свою игру

Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против патриарха Кирилла

фото из свободных источников

Новина українською

Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.

По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.

"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.

Читайте такжеВерховная Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других топ-церковников РПЦ

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

В то же время, 31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде