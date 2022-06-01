Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против патриарха Кирилла
Орбан продолжает вести свою игру
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Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.
По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.
"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.
Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.
В то же время, 31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".
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